Le ricette della domenica: Le zeppole all’abruzzese

Tra pochi giorni, il 19 marzo, è la Festa del Papà. I bambini preparano i loro lavoretti e un dolce allieta tradizionalmente questa giornata: la zeppola. Di varianti ce ne sono tante, ognuna per ogni regione. Vediamo quella abruzzese.

Ingredienti:

gr. 25 di semolino

gr. 250 di farina

gr. 20 di strutto

gr. 500 d’acqua

gr. 150 di miele

1 foglia di alloro

3 tuorli d’uovo

sale

strutto per friggere

zucchero da spolverare alla fine

Sciogliere lo strutto in un tegame, dopodiché versarvi l’acqua, il miele, e portare a bollore dopo aver salato e improfumato con l’alloro. Mescolare durante la cottura. Spegnere il fuoco dopo aver raggiunto l’ebollizione, togliere l’alloro e unire farina e semolino, mescolando di continuo evitando di far formare grumi. Riaccendere il fuoco a fiamma dolce, riprendendo la cottura per 10 – 12 minuti. Aggiungere i tuorli, mescolare bene e spegnere il fuoco. In una padella, mettere a friggere lo strutto, e immergetevi le ciambelle, che nel frattempo avrete preparato con il composto. Quando risultano dorate, scolarle, asciugarle su carta assorbente e passarle nello zucchero.