Sciopero di 8 ore alla Fca di Termoli, “Mancano i dispositivi di sicurezza per gli operai”

Proclamato lo sciopero di 8 ore nello stabilimento automobilistico di Termoli dalla Fiom-Cgil. "In considerazione della decisione aziendale di proseguire le attività produttive senza aver preliminarmente messo in campo le necessarie misure di tutela in questo periodo caratterizzato da covid-19 - scrive la Rsa della Fiom-Cgil dello stabilimento -, attesa la legittima preoccupazione dei lavoratori per la mancata adozione, nell'immediato da parte dell'azienda dei dispositivi di protezione previsti dal decreto, si convoca lo sciopero dalle ore 6 di oggi 16 marzo alle ore 6 del 17 marzo". Stamattina, nell'incontro previsto tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali alle ore 11.30, il sindacato auspica un atto di consapevolezza e responsabilità da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori.