Castaldi: Individuazione del “San Pio” come COVID Hospital non deve allarmare, bisogna fare scelte razionali

In seguito alle affermazioni del sindaco Menna, di non rendere COVID Hospital Vasto e Lanciano, il sottosegretario Gianluca Castaldi dichiara che “una possibile futura individuazione - in linea con la circolare della DG Programmazione del Ministero della Salute dell’Ospedale di Vasto come Ospedale COVID anche se non in esclusiva - non deve allarmare, ma verificata con razionalità e senza isterismi. Ora se è vero che l’Ospedale di Vasto rientra nelle tipologie previste (posti letto in Medicina interna - intensiva con procedure assistenziali avanzate), è altrettanto vero che lo stesso è sottoposto da giorni, per la chiusura del presidio sanitario specifico della vicina Termoli, ad un notevole stress organizzativo e sanitario.”

Aggiunge Castaldi: “il presidio ospedaliero di Vasto lavora da tempo con organici inadeguati per via di scellerate scelte che non voglio ricordare in questa sede ma che sono conosciute da tutti i livelli decisori politici ed amministrativi. La individuazione, la scelta va operata anche attraverso un confronto sereno che abbiano come base la garanzia di sicurezza sanitaria con aree dedicate per evitare contaminazioni, di pratiche condivise e di personale adeguato nella quantità e qualificazione nonché di tecnologie altrettanto adeguate.”