'Andrà tutto bene', la canzone di Roby Santini dedicata al personale sanitario del 'San Pio'

Nei giorni dell'#iorestoacasa il cantautore Roby Santini, ispirato dalla positività dei bambini e dei loro disegni che hanno fatto il giro dei social, scrive "Andrà tutto bene", un inno di speranza che con la sua semplicità vuole sensibilizzare tutti a stare a casa e vuole ringraziare i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario che con immani sforzi combattono in prima linea negli ospedali d'Italia per far fronte all'emergenza del momento.

"Un plauso e un grazie speciale a medici e infermieri di tutta Italia per il loro immenso lavoro. Da casalese, e vastese acquisito, il mio pensiero non può non andare a tutto il personale sanitario all'ospedale San Pio di Vasto. In particolare ai medici e paramedici del pronto soccorso, presenti anche nel video, che con dedizione e sacrificio combattono in prima linea per vincere questa battaglia".

Restiamo a casa e "Andrà Tutto Bene".