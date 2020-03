Regione comunica sospensione procedure concorsuali per il concorso MIBACT

Con un'informativa inviata al Segretariato generale per l'Abruzzo del ministero dei Beni culturali il Dipartimento Lavoro-Sociale, che gestisce l'attività dei Centri per l'impiego regionali, ha comunicato la sospensione, ai sensi dell'art. 40 del decreto legge "Cura Italia", delle procedure legate alla gestione del concorso pubblico per personale di operatore di custodia, vigilanza e accoglienza promosso dal Mibact sulla Gazzetta ufficiale n. 15 del 21 febbraio scorso. Secondo quanto riportato all'art. 3 dell'Avviso, i Centri per l'impiego dislocati in Italia sono tenuti ad emanare entro un mese dalla pubblicazione dell'avviso i termini di presentazione delle domande al concorso pubblico. Proprio in ragione di questa competenza, la Regione Abruzzo ha ritenuto opportuno comunicare formalmente la sospensione per due mesi di tutte le procedure connesse al concorso. Per l'Abruzzo il concorso del ministero dei Beni culturali prevede l'assunzione di 21 unità.