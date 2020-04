Solidarietà, il sindaco Tiziana Magnacca: "I sansalvesi hanno il cuore d'oro"

“Lo affermo da sempre: i sansalvesi sono capaci di gesti di solidarietà impensabili. Anche in questa emergenza coronavirus. Voglio pubblicamente ringraziare Antonio Di Biase detto Biagino per un atto di solidarietà che merita la dovuta considerazione da tutta la nostra comunità”. Ad affermarlo il sindaco Tiziana Magnacca che già ieri mattina ne aveva avuto notizia delle intenzioni di Di Biase che si era raccordato con l’Ufficio Politiche sociali per la consegna dei pacchi alle famiglie più bisognose.

“Tonino – aggiunge il sindaco – non ha ‘detto’ semplicemente di preoccuparsi di chi ha bisogno. Tonino, e altri come lui, lo hanno dimostrato togliendo qualcosa alle loro famiglie per darlo agli altri. E a tutti costoro dicono grazie”.

“Ieri Di Biase aveva espresso all’Ufficio Politiche il desiderio di voler consegnare 25 pacchi alle famiglie di San Salvo. Il nostro Ufficio ha coordinato la consegna con il prezioso e qualificato contributo operativo della Protezione civile Arcobaleno alla quale è stato un elenco di famiglie in stato di grave disagio che vengono seguite da questo Comune” conclude il sindaco.