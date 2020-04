Solidarietà a San Salvo dalla Polonia, Magnacca: "Parole che confortano"

Mi ha molto emozionato ricevere la lettera da Michal Alozsko, sindaco di Wozniki in Polonia, e volevo condividerla con i miei concittadini.

Wozniki è una città che abbiamo avuto modo di conoscere lo scorso anno nel corso degli scambi Erasmus, organizzati dalla scuola media “Salvo D’Acquisto”, e con la quale avremmo dovuto sottoscrivere quest’anno, nel 750esimo della sua fondazione, la Dichiarazione di amicizia e gemellaggio.

Le parole del collega sindaco mi hanno toccato nel profondo: esprimono vicinanza e solidarietà. A nome di tutta la sua comunità assicura preghiere in questo momento difficile chidendo l’intercessione del nostro patrono san Vitale per invocare la misericordia di Dio e la grazia di salute per tutti i malati e i sofferenti.

Parole gradite che confortano nella condivisione di un sentimento di fede.