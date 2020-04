Terremoto: Imprudente, il tempo non lenisce il dolore

“Il tempo non lenisce né il ricordo né il dolore per la perdita dei nostri cari, avvenuta undici anni fa, il 6 aprile 2009”. E' il commento del vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente alla vigilia della tragica ricorrenza del terremoto. “Come se non bastasse - ha aggiunto Imprudente - L’Aquila, in questa triste ricorrenza, è di nuovo avvolta da un silenzio tombale dovuto alle misure del governo e alla quarantena. Ma la nostra città e la nostra regione si rialzeranno più forti di prima”.