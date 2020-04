L’ esempio di resilienza di Paolo Palomba che si riscopre cantautore

Potrebbe sembrare un assurdità però come sempre, da che mondo è mondo, anche i periodi più negativi possono nascondere delle potenzialità positive. In questo particolare e momentaneo vissuto Paolo Palomba ( gia' Consigliere Regionale Abruzzo, occupato nel settore sanitario, Presidente Molise AIM - associazione italiani nel mondo - ) ci rende una bell esempio di resilienza tramite la tua esperienza personale che lo vede rinvigorire la sua passione, mai sopita, per la musica. Paolo nella quarantena sta componendo e arrangiando dei brani, che suona e canta in videoripresa, per poi postarli sui suoi social. Vi proponiamo il brano: Ce la faremo.

Doppi complimenti: per la resilienza e per la canzone!