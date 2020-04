sagnitelleSVM2020 la tradizione deve resistere! Segui la diretta e posta le tue Sagnitelle

Abbiamo atteso l’ultima comunicazione, per quanto riguarda questa emergenza che stiamo vivendo, perché fino all’ultimo avevamo pensato di fare qualche segno in occasione della festa di San Vitale.

Ma considerando il fatto che è stato tutto rimandato a tempi molto più lontani si è pensato, insieme al Comitato Feste San Vitale , che ho sentito via Whats App, di organizzarci in qualche modo, per non perdere quello che è la tradizione e vivere quel giorno, anche se in casa e quindi in un modo un po’ diverso, voler “condividere Le Sagnitelle” che prepareremo in casa.

Sabato 18 aprile 2020 alle ore 12.30 ci ritroveremo collegati in diretta, via Facebook dalla pagina istituzionale Parrocchia san Giuseppe(https://www.facebook.com/Parrocchia-San-Giuseppe-177243105656019/?ref=br_rs) e Youtube Parrocchie 3.1(https://www.youtube.com/channel/UCqRmapW1JscOFa6oXPJ2HDQ?view_as=subscriber), per la benedizione delle “Sagnitelle” e per una parola e una preghiera.

Un momento da condividere tutti e, certo che è triste non vivere quello che era la gioia di quel giorno in cui tanti erano presenti durante le circa 3 ore in cui si distribuivano i piatti di “Sagnitelle” .

L’impegno che metteva il Comitato feste nei giorni della preparazione, il rumore della sfilata dei trattori, il suono della Banda, le tante Signore che si davano da fare ad impastare e tagliare i 3.5 quintali di farina, chi stava “all’inferno dei fuochi”, e poi il Parroco che arrivava “fresco fresco” a buttare nel “callara” che bolle “le sagnitelle” e tutti i fotografi che fanno le foto.

Era un momento bello che quest’anno ci mancaperché era un segno, per tutti, di condivisione e di gioia anche se, c’erano alcuni che abusavano e sconvolgevano la gioia, però sta di fatto che era sicuramente un momento bello che quest’anno non si potrà fare.

Il comitato feste San Vitale e il parroco don Raimondo invitano altresì i cittadini a fotografarsi e a postare sulle pagine social “Parrocchia San Giuseppe” (https://www.facebook.com/Parrocchia-San-Giuseppe-177243105656019/?ref=br_rs) e gruppo “Parrocchia San Giuseppe:)” ( https://www.facebook.com/search/top/?q=parrocchia%20san%20giuseppe%20%3A)&epa=SEARCH_BOX ) con #SangnitelleSVM2020 (in modo da riuscire a creare una galleria di immagini tutte correlate).

Grato al Signore perché, nonostante tutto non ci fa mancare una la sua parola di speranza e di conforto:

«Coraggio non temere per te ho vinto la morte.»

Un abbraccio

Raimondo, sac.