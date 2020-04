Sospensione e differimento dei pagamenti comunali

Come già comunicato in precendenza, il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca insieme alla giunta ha deliberato la sospensione di alcuni pagamenti per sostenere le famiglie e le aziende.

In particolare, in accordo con l’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza, la giunta ha provveduto a sospendere le rette del nido e del micronido per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, mentre con l’assessore alle Attività produttive Tonino Marcello si è deciso di sospendere la Tosap per le mancate giornate di svolgimento del mercato.

Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti – che tutti noi continuiamo a produrre e per le quali la società di igiene urbana continua a lavorare, così come l’impianto Civeta che continua a ricevere i conferimenti – si è disposta la possibilità per i cittadini di rinviare il pagamento della prima rata (in scadenza il 31 marzo 2020) al 31 maggio 2020.

Per il sindaco Tiziana Magnacca “in questo periodo così difficile da sopportare, e con conseguenze dolorose per le famiglie, dovevamo dare un segnale di una comunità unita e solidale, un’occasione che non abbiamo voluto sprecare come amministratori locali”.