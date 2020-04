In Abruzzo piove da 48 ore, primi miglioramenti giovedì

Abruzzo ormai da quasi 48 ore alle prese con il maltempo che sta flagellando tutta la regione da nord a sud. Piove ininterrottamente soprattutto sulla costa dove si registra qualche allagamento, senza però particolari problemi. A Pescara tragedia sfiorata nella serata di ieri quando in via Sacco un albero di grosse dimensioni si è abbattuto su due auto parcheggiate sulla strada e dove fortunatamente non c'era nessuno. Per la rimozione del tronco che ha distrutto le due vetture i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare l'autogru. Maltempo anche nelle zone interne, con le temperature che in tutta la regione sono scese di diversi gradi rispetto alla scorsa settimana quando c'era stato un anticipo di estate con punte anche di 22, 23 gradi. Diverse Amministrazioni locali hanno emanato Ordinanze per protrarre l'accensione dei termosifoni fino AI primi giorni di maggio. Il maltempo proseguirà anche nelle prossime 24-36 ore, mentre per un graduale miglioramento delle condizioni meteo bisognerà attendere la serata di giovedì quando la perturbazione si allontanerà, lasciando spazio al ritorno del bel tempo, con rialzo delle temperature.