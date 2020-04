Marsilio: ripartire da export per difendere il made in Italy

"Le decisioni le prende il Governo, ma i territori hanno fatto le loro proposte e spero che vengano ascoltate nella sostanza. L'Abruzzo ha chiesto la riapertura dei settori export ed edilizia con un occhio di riguardo alla Ricostruzione dei cantieri all'Aquila". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, chiarendo che "bisogna difendere il made in Italy e quelle attività che si svolgono all'aria aperta come i cantieri che potrebbero dare ossigeno alla nostra economia". Dal canto suo l'assessore alle Attività produttive e al Turismo Mauro Febbo ha chiarito che "è nostra intenzione riaprire le spiagge il primo giugno, ed è in questa direzione che sono andati i nostri interventi" .