Spadano replica a Fabio Travaglini, “Convocherò una conferenza dei capigruppo la settimana prossima”

Gent. Consigliere,

riscontro la tua nota e, nel ringraziarti per la premura e per la sensibilità istituzionale con la quale hai manifestato, oltre che l’apprezzamento per il lavoro svolto dal Sindaco e dalla Giunta in questo drammatico periodo, anche la tua necessità di un confronto, ti comunico quanto segue.

Durante il periodo che va dall’8 di marzo in poi, presso la sede comunale si sono tenute solamente riunioni di Giunta finalizzate all’attività di governo ordinario e straordinario che sono di sua competenza, oltre naturalmente alla attività del Sindaco che è stata costantemente presente per affrontare e decidere sulle innumerevoli problematiche di questo delicato periodo.

Nel periodo suddetto non si sono tenute riunioni di maggioranza, per evitare rischi e per contribuire a compiere il nostro dovere di cittadini.

Siamo però consapevoli che si rende necessario un contatto istituzionale, allo scopo di informare e confrontarsi con gli amministratori comunali circa le problematiche da affrontare e le decisioni da prendere in prospettiva di uno scenario completamente diverso da qualche mese fa.

Per tale motivo, in attesa di potere convocare il Consiglio Comunale per la discussione e l’approvazione del bilancio, convocherò, d’intesa e con la presenza del Sindaco, una Conferenza dei Capigruppo nel corso della settimana prossima.

In attesa di incontrarci ti invio cordiali saluti.

Il Presidente del Consiglio Comunale.

Dott. Eugenio Spadano