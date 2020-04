"BOCCIA LA VITA E LA VITA SARÀ TUA"

Con questo incoraggiamento è iniziato il primo torneo di bocce a distanza che ha coinvolto per questo incontro (per motivi tecnici organizzativi) solo quattro giovani atleti del gruppo sportivo "BOCCE, CHE PASSIONE!". Rimanendo a casa, i ragazzi si sono sfidati nei giochi del progetto FIB "BOCCE IN CASA", progetto a cui hanno aderito con entusiasmo molte classi della scuola primaria dell'I.C. 2 SAN SALVO e la scuola media inferiore di FRESAGRANDINARIA. Con la piena collaborazione della famiglia, i ragazzi hanno realizzato sia le bocce con cui hanno giocato, sia i percorsi di giochi, attraverso i quali hanno mostrato le capacità di gioco, di fair play e l'entusiasmante passione per questo sport. Il torneo si è concluso con la meritata premizione dei ragazzi e delle loro fantastiche mamme. Noi andiamo avanti comunque, aspettando di ritornare sulle nostre piste di gioco, a sentire l'accattivante suono delle bocce, ad abbracciarci per ogni sfida superata. Nel frattempo ci siamo abbracciati con gli occhi e con i nostri freschi sorrisi. Grazie THOMAS BUCCI, GAYA CUPAIOLO, JACOPO CUPAIOLO E CECILIA GABRIELE, siete i miei campioni del cuore! A prestissimo!

E per chi vuol provare, lascio infine due video indicativi su come creare un percorso di gioco e la propria boccia!

https://www.youtube.com/watch?v=EWSqZk40kEo&feature=youtu.be