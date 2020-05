San Salvo, lungomare e pista ciclabile riaperti dal 4 maggio

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha previsto la riapertura delle aree interdette al pubblico, con dei distinguo, partire dal 4 maggio.

Il Presidente della Regione Abruzzo consente già da oggi di svolgere l’attività motoria all’aperto, in particolare corsa e bicicletta, mentre solo dal 4 maggio via libera alle altre attività sportive così come meglio specificate nell’ordinanza n. 52 del 30 aprile 2020.

La pista ciclabile e il lungomare di San Salvo saranno riaperti solo dal 4 maggio, così come previsto e secondo le indicazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

“Occorre, in ogni caso, un richiamo al buon senso di ciascuno e alla responsabilità di tutti. Non è un ‘tana libera tutti’ soprattutto se pensiamo ai tanti operatori economici a cui viene impedito, a tutt'oggi, di ricominciare l'attività lavorativa per evitare il diffondersi del contagio e proteggere tutta la comunità” commenta il sindaco Tiziana Magnacca.

“Chiedo a tutti i miei cittadini di continuare a fare bene così come si è fatto fino ad ora: distanza di sicurezza gli uni dagli altri e nessun assembramento. Ce l'abbiamo quasi fatta. – conclude il sindaco di San Salvo – non disperdiamo i frutti della pazienza e del senso di responsabilità che la nostra comunità ha sino ad oggi ha dimostrato di avere”.