San Salvo, riapre il cimitero comunale

Da questa mattina riapre il cimitero di San Salvo per far visita ai cari defunti in adeguamento alla normativa nazionale e regionale sempre nel rispetto delle distanza di sicurezza e nel rispetto del divieto di assembramento, con l’utilizzo obbligatorio della mascherina.

Si ricorda che non è possibile partecipare ai funerali, ma sarà consentito lo svolgimento cui potranno presenziare solo i congiunti per un massimo di 15 persone, come previsto dal Dpcm del presidente del Consiglio Conte.

Il cimitero resterà aperto dalle ore 8.00 alle ore 17.30.

Si ricorda ancora che l’ordinanza n. 54 del Presidente Marsilio impone che tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) siano tenute - per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento - ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali.