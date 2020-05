Manutenzione straordinaria strade provinciali, Elisa Marinelli: “Pupillo dia risposte ai cittadini”

Lo scorso 3 febbraio, ho inviato al Presidente della Provincia di Chieti, un interrogazione, con risposta scritta, come previsto dal regolamento, chiedendo spiegazioni in merito gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade Provinciali del distretto 5 che interessa l’area del Vastese.

Questa parte dell’interrogazione:

“PER SAPERE con quali criteri, e da quali soggetti, visto oltretrutto che l’Amministrazione comunale di San Salvo non è stata minimamente interessata in merito, sono stati individuati i tratti di strade oggetti degli asfalti parziali, e visto che sono stati previsti asfalti in tratti molto meno ammalorati rispetto ad altri, come ad esempio nella zona industriale di San Salvo ( strada provinciale S.P. 197 ), dove per un tratto di circa 1 km, completamente rovinato, ad alto rischio di pericolosità, e con alta densità di traffico giornaliero, non è stato previsto il rifacimento;

PER CONOSCERE se chi di dovere rispetto a tali interventi ha rilevato le criticità suesposte, circa la cattiva esecuzione di asfalti in alcuni tratti, e quali provvedimenti sono stati presi di conseguenza;

PER SAPERE se, data la parzialità degli interventi sulle strade in questione, sono previsti ulteriori interventi, a completamento di tali tratti, e in caso positivo, quando presumibilmente tali lavori verranno eseguiti, e con quali risorse.”

Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta, il regolamento prevede che sia trasmessa entro 30gg!!

Attraversiamo un momento di emergenza e capisco benissimo quali possano essere le priorità di un amministrazione Provinciale, ho tralasciato questo problema dando più spazio, proprio per questo motivo, ma non si può aspettare 90 gg per una risposta!!

Chiedo al Presidente Pupillo e a tutta la maggioranza di provvedere ad una risposta chiara e veloce rispetto la mia interrogazione, in più chiedo il perché di tanta superficialità? Non vorrei arrivare a conclusioni affrettate, ma credo che questo comportamento sia dettato da una poca considerazione della sottoscritta, dei consiglieri di minoranza ma soprattutto di tutti i cittadini del territorio che meritano una risposta!!

Grazie Presidente per averci comunicato di non essere molto interessato al territorio del Vastese!!