Un regista abruzzese al festival del cinema in Brasile

"Quando la banda passò" del regista abruzzese Maurizio Forcella è stato selezionato ufficialmente al VER CINE Festival, l'8° Festival de Cinema da Baixada Fluminense, in Brasile. Una vetrina prestigiosa considerando che nel corso delle sette edizioni già organizzate, la rassegna si sta sempre più consolidando nel calendario brasiliano dei festival cinematografici come uno spazio importante per la diffusione audiovisiva, offrendo al pubblico, a ogni edizione un menu, tra i più vari all'interno della sua programmazione, sempre composta da documentari e film di finzione e cortometraggi, oltre a videoclip. Nell'ultima edizione il Festival ha registrato un numero record di voci per la fase selettiva con oltre 1.100 film presentati, di cui 76 produzioni selezionate. Come sempre, il programma del Festival VER CINE 2020 sarà composto da cinque diverse sezioni: ìMostra Panorama Nacionalî (cortometraggio, lungometraggio e videoclip); ìMostra PremiËre Baixadaî; ìMostra Baixada em Focoî (film prodotti dai registi della Baixada Fluminense); ìMostra DiVerCineî (cortometraggi il cui tema è la diversità sessuale); e la Mostra Panorama Internacional (che quest'anno sarà dedicata al cinema italiano, sezione nella quale è in concorso "Quando la banda passò", insieme ad altri nove film. "E' la prima volta che proietto un mio lavoro in Brasile - dichiara il regista Forcella - e sono molto emozionato e orgoglioso, soprattutto perché porto con me la mia terra. Questo lavoro, infatti, parla anche della nostra regione. L'Abruzzo, come noto, è terra di bande musicali. Secondo alcune fonti, ben 103 fra comuni e frazioni abruzzesi hanno avuto una o più bande. Il lavoro ha un taglio grottesco e divertente e lascia spazio a tante riflessioni".