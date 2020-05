L'Abruzzo dice no alla sospensione dei voli Alitalia

Il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale dell'Abruzzo, Umberto D'Annuntiis, ha inviato una nota al ministro Paola De Micheli per segnalare al Governo la decisione di Alitalia di sospendere i voli "da e per" l'aeroporto di Pescara fino al 30 giugno 2020. "L'assenza della compagnia di bandiera dall'aeroporto d'Abruzzo - ha esordito nella nota Umberto D'Annuntiis - oltre che determinare una sicura ricaduta sia in termini occupazioni, che di immagine e di operatività nei confronti della molteplicità degli utenti, ha di fatto sottratto, proprio durante l'attuale delicatissima fase 2 dell'emergenza Covid-19, del fondamentale ed imprescindibile volano necessario alla ripresa turistico/economica del territorio, giacimento a quel ritorno di condizioni di straordinaria normalità che tutti noi auspichiamo quanto più possibile prossimo".