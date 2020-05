Nasce “Nonsolomusica Radio”, un’idea per i giovani della cantautrice Lara Molino

Tra pochi giorni, precisamente mercoledì, 3 giugno, sul web, potremo ascoltare per la prima volta, “Nonsolomusica Radio”. Nel frattempo, a partire da oggi, chi lo desidera, può iscriversi alla pagina “Nonsolomusica Radio” presente sia su Facebook che su Instagram e scoprire tutte le novità.

Tramite i social media, online quindi, i giovani allievi dell’Associazione Culturale Nonsolomusica di San Salvo (CH), potranno far ascoltare i loro brani, consigliare l’ascolto di canzoni o artisti preferiti, essere i protagonisti di questo nuovo progetto. Tutto questo con l’ausilio di video, dirette, registrazioni audio.

A ideare il tutto, la cantautrice Lara Molino, direttrice artistica dell’Associazione da diversi anni.

Il primo giorno di trasmissioni ci saranno grandi sorprese, come quella di Gianni Morandi che, contattato da Lara, con grande generosità, ha voluto supportare questa idea così originale.

Nel corso delle settimane ci saranno incursioni e saluti di altri personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto contribuire a questa iniziativa.

All’interno della radio non mancheranno le interviste che saranno fatte agli ospiti che parteciperanno: giovani cantautori, musicisti, compositori, giornalisti, speakers radiofonici, artisti, amanti e appassionati della musica, amici e sostenitori. Ci sarà spazio per la filosofia, la poesia, la letteratura, attraverso degli esperti che interverranno.

Racconta Lara Molino: “L’idea di una radio era nella mia mente da anni. Questo, evidentemente, doveva essere il periodo giusto per iniziare. Ho coinvolto dei ragazzi giovanissimi che conoscono molto meglio di me i social e il linguaggio da usare con i loro coetanei. Ho voluto iniziare questa piccola grande avventura con semplicità, con sobrietà, il corona virus ci ha tolto molto, ha fermato per un po’ le nostre attività ricreative e musicali, ma noi non ci siamo arresi. Utilizzeremo, per il momento, i mezzi che avremo in casa, insieme al nostro entusiasmo e alla creatività”.

“Nonsolomusica Radio” è un’iniziativa rivolta principalmente ai giovani, di San Salvo e non solo, visto che grazie al web, è possibile, senza muoversi da casa, arrivare dappertutto e a chiunque. I giovani cantautori, compositori, rappers, musicisti di tutte le parti d’Italia che avessero voglia di presentare i loro brani, di essere intervistati e ascoltati grazie alla radio, potranno farlo contattando questo indirizzo email: nonsolomusica.comunicazione@gmail.com