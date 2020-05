Proroga dei parcheggi gratuiti negli stalli blu a San Salvo Marina. Il Comune, causa Covid-19, ha deciso di sospendere il pagamento delle tariffe nelle aree destinate a parcheggio a pagamento. A essere prorogato è stato anche il contratto di gestione dei parcheggi alla cooperativa Arcotur, che ha la concessione dal 2001. Quest'anno infatti, il Comune avrebbe dovuto procedere a nuovo bando per l’affidamento del servizio, saltato per la pandemia. Il contratto è stato quindi prorogato di un anno, lasciando invariate le tariffe.

"Probabilmente si partirà con i parcheggi a pagamento dal 1 luglio", afferma l'assessore al turismo Tonino Marcello, "ma dipende dalle disposizioni del governo e della regione riguardo la stagione balneare, per questo la data potrebbe variare ed essere anticipata al 15 giugno". Se le tariffe non subiranno variazioni la sosta sarà a pagamento tutti i giorni, dalle 8 alle 20; dopo sarà gratuita. Costerà 15 euro l’abbonamento per i residenti, con la possibilità di indicare due numeri di targa. Tariffa agevolata per i residenti over 65 anni che pagheranno un prezzo simbolico di soli 5 euro. I non residenti potranno scegliere tra l’abbonamento settimanale che avrà un costo di 14 euro, oppure la tariffa a parcometro che è 0,50 euro a ora o frazione di ora, mentre per l’intera giornata è di 3 euro.