La Pandemia allenta la sua morsa ma la carità non può fermarsi

L’emergenza legata alla diffusione del COVID -19 non è stata solo sanitaria, ma anche gravemente sociale.

Ha colpito chi già viveva situazioni di difficoltà o di fragilità, creando nuove situazioni di povertà.

E nonostante le riaperture esistono ferite socio- economiche difficili da rimarginare e che addirittura rischiano di incancrenirsi ulteriormente.

Chiediamo a tutta la città, che ha dimostrato tutta la sua solidarietà in questo momento così di grave di continuare a sostenere le attività della nostra Caritas e di quanti come noi cercano di essere vicino alle famiglie bisognose che non possiamo lasciare sole ora più che mai.

COME? Chi vuole può donare alimenti, prodotti per l’igiene della casa o quella personale attraverso l’iniziativa della SPESA SOSPESA a cui hanno aderito il CONAD di Via Gargheta – che dona anche i pasti caldi serali – CONAD di Via dei Cipressi; MD di Viale Alcide de Gasperi e le Primizie della Puglia di Via Duca degli Abruzzi che dona anche i freschi.



L’invito è rivolto anche tutti i commercianti che vogliono aderire al progetto mettendo a disposizione un piccolo spazio dove le persone possono lasciare un po’ di spesa per i più poveri o che vogliono proporci altre forme di solidarietà come le donazioni dell’invenduto giornaliero. (Per informazioni contattare la segreteria della Caritas Gerico – Stefania Ciocca).



E continuiamo a ringraziare le associazioni e le attività imprenditoriali che hanno dimostrato tutta la loro attenzione.

Ringraziamo il LIONS CLUB SAN SALVO che hanno ritenuto offrire un contributo in buoni per l’acquisto di beni di prima necessità, e cosi anche PERRUCCI CALZATURE e NEX KOND DI TEODORO IALACCI, come pure ringraziamo Roberti Artigiani d’Abruzzo di Via Grasceta.

Un grazie anche ad ADRILOG con la quale abbiamo potuto stipulare un convenzionamento che tanto aiuta la nostra dispensa e ad ICA DEI F.LLI D'ADDARIO REMO & C. SNC di Via Montenero per la carne donata.