Il Parco Majella, patrimonio irrinunciabile, è aperto ad accogliere tutti

"I parchi rappresentano sicuramente la parte più interessante del territorio in un momento in cui l’idea di salute è un’idea diventata primaria per ognuno”.

Così il Presidente del Parco Nazionale della Majella Prof. Lucio Zazzara che sottolinea: “Il parco è oggi sinonimo di salute. Esso stesso è il vero polmone che il territorio ha bisogno di mantenere e difendere. Il Parco Nazionale della Majella è il centro del sistema dei parchi abruzzese ed è forse quello più rappresentativo. Sicuramente un luogo magico che offre moltissimo: una dimensione salubre, con i suoi magnifici paesaggi, i suoi boschi, i suoi animali ma anche un luogo di cultura, di storia, di ricreazione e di valorizzazione della dimensione spirituale. Il Parco è un patrimonio irrinunciabile e centrale ed è aperto ad accogliere tutti”.