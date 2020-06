Nicole 15 anni - Siamo ospiti su questa terra, foglie fragili in autunno

Penso spesso alla fragilità dell'uomo, siamo ospiti su questa terra, foglie fragili in autunno. Non so cosa spaventi le persone, l'ignoto, il buio, la morte, personalmente ho paura di non vivere davvero ogni attimo delle mie giornate. Amo essere felice, respirare l'aria di spensieratezza, mi rifugio spesso sotto le coperte e mi chiedo se ho fatto ciò che avrei voluto davvero. L'adolescenza è un periodo bello quanto cupo, subentra la paura di non essere abbastanza, di non riuscire a trovare qualcuno che ci ami per ciò che siamo, qualcuno in grado di accogliere le nostre fragilità. È per questo che spesso si afferma di sentirsi diversi, ora mi chiedo cos'è la diversità? E poi cos'è la solitudine? Essere circondati da mille persone non significa necessariamente essere felici. A quindici anni puoi sentirti solo, vulnerabile oppure non hai il diritto di pensare che la realtà in cui viviamo sia troppo spesso grigia ed egoista? Voglio sentirmi libera di toccare il cielo, di volare leggera nonostante io abbia i piedi a terra, ciò che manca in questo mondo è l'amore e non parlo solo di frasi sdolcinate, di baci sulle scale, mi riferisco all'amore per la vita, per ogni aspetto di essa ed in primo luogo dell'amore per noi stessi, se non amiamo noi stessi è impossibile pensare di essere felici. Se ti guardi allo specchio cosa vedi? Non sarò io a dire che i chili in più non contano e che amarci nonostante i difetti sia semplici, sono la prima ad avere mille insicurezze, ma se penso a ciò che vorrei davvero, allora la risposta è amarmi incondizionatamente. Penso che tutto ciò sia abbastanza banale, sono parole sentite e risentite, ma non è mai inutile cercare di diffondere un messaggio di positività. Non voglio dire come vivere questa vita o come accattare le nostre imperfezioni, vorrei solo non dover sperare in un mondo migliore bensì viverlo. Abbiate il coraggio di fare ciò che amate, di mandare i messaggi che potrebbero cambiare in qualche modo la vostra giornata e soprattutto di sorridere ogni tanto, non è mai sbagliato essere felici