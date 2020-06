Mi sento come un innocente in galera, video porno fake

Sta girando in questi giorni attraverso i sistemi di messaggistica un video contenente immagini sessualmente esplicite che diffamano un giovane molto conosciuto a San Salvo additato quale protagonista del video stesso.

Si tratta di una spiacevole somiglianza come è facile dedurre da una attenta analisi del volto e e dei tratti somatici.

Scambiare, condividere materiale sessualmente esplicito additando, peraltro erroneamente persone, configura un reato e il giovane, vittima di questo comportamento, ha dato mandato al suo legale, l’avvocato Antonio Cilli, di svolgere indagini difensive e di procedere nelle sedi opportune per tutelare il suo diritto.

Il ragazzo completamente estraneo ai fatti ha dichiarato: “mi sento come un innocente in galera, è una sensazione che non auguro a nessuno”.