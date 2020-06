Installata a San Salvo Marina ecoisola informatizzata

Verrà attivata subito dopo il collaudo di una ditta specializzata la nuova isola ecologica informatizzata collocata in via Berlinguer a San Salvo Marina.

Il sindaco Tiziana Magnacca e l’assessore all’Ambiente Giancarlo Lippis stamane hanno effettuato un sopralluogo per verificare il funzionamento e le modalità di utilizzo dell’ecoisola fornita dalla SAPI srl nell’ambito delle nuove norme contrattuali del servizio di igiene urbana svolto per conto del Comune di San Salvo.

L’Ecoisola si presenta come una struttura a 5 sportelli per il conferimento di carta, plastica, vetro, organico, residuo. Inoltre ha un apposito vano per conferire pile esauste e farmaci scaduti.

“E’ una ulteriore sfida per tutti per mantenere pulita la Città. Per utilizzare l’ecoisola è necessaria la tessera sanitaria – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – che permetterà l’apertura degli sportelli. La struttura è dotata di videosorveglianza e la sua gestione è completamente automatizzata: si autoalimenta grazie all’impianto fotovoltaico (per cui non ha consumi di corrente) ed è dotato di impianto automatico di sanificazione”.

All’esterno si presenta con una grafica personalizzata, raffigurante varie immagini di San Salvo. Ogni sportello si apre singolarmente e viene automaticamente illuminato.

“L’isola informatizzata è a disposizione delle esigenze di conferimento di rifiuti differenziati da parte di cittadini ed esercenti commerciali, che spesso hanno spazi limitati – ha spiegato l’assessore Lippis che nel ringraziare la Sapi srl invita tutti a un utilizzo corretto dell’impianto.