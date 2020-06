Clima: Patto dei Sindaci, l'esperienza della Regione Abruzzo. Giovedì il webinar

Il Covenant of Mayors Office della Commissione Europea e la Regione Abruzzo, coordinatore territoriale del Patto dei Sindaci, promuoveranno il 25 giugno il webinar, dal titolo: "Il Patto dei Sindaci e i piani d’azione congiunti: un approccio regionale per la pianificazione e il monitoraggio dell’adattamento climatico locale". Il webinar è rivolto a tutti i Comuni e le Regioni e ha come obiettivo il miglioramento delle capacità e lo scambio di conoscenze per realizzare sinergie territoriali a sostegno delle politiche e delle azioni di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici. La Regione Abruzzo, nel corso del confronto, illustrerà i punti salienti della nuova programmazione 2021-2027 e il ruolo delle Regioni nella realizzazione dei piani d'azione congiunti. Al fine di fornire degli strumenti utili alla redazione dei piani d’azione per il clima e l’energia (PAESC), verrà inoltre illustrata l’esperienza in corso del progetto Interreg Italia-Croazia "Joint-Secap" (Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas) nell'ambito della quale la Regione e i Comuni abruzzesi stanno realizzando i piani d’azione congiunti secondo la logica di distretto per aree climatiche omogenee. «L’iniziativa europea del Patto dei Sindaci alla quale hanno aderito i 305 Comuni abruzzesi – spiega l’assessore all’energia Nicola Campitelli - è entrata in una nuova fase e, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile europei e delle Nazioni Unite, invita i Comuni a impegnarsi sul fronte dell’adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, oltre che della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili». Il webinar è destinato ai firmatari del Patto ed ha come obiettivo il miglioramento delle capacità dei Comuni e lo scambio di conoscenze per lo sviluppo delle azioni di adattamento climatico al fine di realizzare sinergie territoriali a sostegno delle politiche e delle azioni di adattamento adottando un approccio regionale/sovracomunale e per fornire ai Comuni degli strumenti utili alla redazione dei piani d’azione per il clima è l’energia. Programma dei lavori. Ore 10.30-10.40: Apertura dei lavori con i saluti di Marco Marsilio (Presidente Regione Abruzzo), Nicola Campitelli (Assessore con deleghe all’Urbanistica e Territorio, Demanio Marittimo, Paesaggi, Energia e Rifiuti. Ore 10.40 – 10.50: “La nuova programmazione 2021-2027 e la strategia partecipata”: Emanuela Grimaldi, Regione Abruzzo – Direttore del Dipartimento Presidenza; Pierpaolo Pescara, Regione Abruzzo – Direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio. 10.50 – 11:00: “Il ruolo delle Regioni nella realizzazione dei Piani d’Azione Congiunti. L’esperienza della Regione Abruzzo, coordinatore territoriale del Patto dei Sindaci”: Iris Flacco, Regione Abruzzo - Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio; Chiara Barchiesi, Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio. Ore 11:00-11.10: “Il progetto Joint Secap - Joint Strategies for Climate Change Adaptation in Coastal Area (Interreg Italia/Croazia)”: Rosalba D’Onofrio, Università degli Studi di Camerino, Scuola di Ateneo Architettura e Design -Lead partner. Ore 11.10-11.30: “L’analisi dei rischi e vulnerabilità per i Piani d’Azione Congiunti dei comuni abruzzesi: metodologia e criticità: Danilo Di Pietro, Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Teramo. Ore 11.30 – 11.40: “L’esperienza dei comuni abruzzesi del progetto JOINT_SECAP”: Vincenzo Ferrante, vicesindaco Comune di Penne; Alessandro Valleriani, Assessore del Comune di Silvi con deleghe a Ambiente, Europa, Bilancio e Commercio; Gianni Santilli, vicesindaco del Comune di Pescara. Ore 11.40-11.50: Q&A.