In esclusiva su Nonsolomusica Radio, l’intervista al Maestro Giuseppe Gioni Barbera

Venerdi, 26 giugno, alle ore 18:30, in diretta sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, la cantautrice Lara Molino intervisterà il Maestro Giuseppe Gioni Barbera, raffinato pianista, eccellente compositore e arrangiatore, docente del Cet di Mogol, da tanti anni. E’ siciliano, di Palermo, ma è cittadino del mondo, perché grazie alla musica, ha girato e gira l’Italia in lungo e in largo, suonando, cantando, accompagnando grandi artisti della musica italiana come Ron, Arisa, Ornella Vanoni, Andrea Mingardi, Mogol. Presente più volte al Festival di Sanremo, come pianista, arrangiatore, direttore d’orchestra, Barbera, venerdi, su Nonsolomusica Radio, si racconterà agli spettatori. Ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera, le sue esperienze televisive a X-Factor con Victoria Cabello e Arisa e i suoi progetti futuri. La cantautrice Lara Molino, molto soddisfatta per come stia andando la radio commenta: “E’ straordinario vedere musicisti di tale calibro partecipare alle iniziative di una piccola e neonata radio, è proprio vero che i più grandi, talentuosi e capaci, sono umili e sensibili. Ne è un esempio il mitico Gianni Morandi che ci ha mandato il suo video di saluti e in bocca al lupo, appoggiando senza riserve la mia iniziativa”.