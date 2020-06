"Porto sepolto dell'antica Histonium', sabato l'escursione a Vasto marina

Sabato 27 giugno è in programma il primo appuntamento estivo per le escursioni tra i resti sommersi del porto romano di Histonium, a Vasto Marina, nella zona di mare del Monumento alla Bagnante. Iniziativa coordinata dalla sezione del Vastese di Italia Nostra, presieduta da Davide Aquilano, in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina, sodalizio che raggruppa gli operatori commerciali e turistici della riviera presieduto da Piergiorgio Molino.

"I resti dell’insediamento portuale della romana Histonium - si legge in una nota dei promotori - sono coperti dalle acque marine prospicienti il centro storico di Vasto per un’estensione di circa 150 m dalla battigia e 600-700 m in direzione Nord/Sud: muri in opera cementizia, laterizia, reticolata, incerta, mista; absidi, nicchie, colonne sono sparsi nei fondali marini ad una profondità accessibile a chiunque sappia nuotare e stare a galla con maschera e snorkel.

Il recente ritrovamento di un rocchio di colonna di epoca romana ha suscitato particolare attenzione sul sito archeologico, venendo di fatto a confermarne l’importanza e la necessità di una seria attività di ricerca e di promozione.

Italia Nostra vuole offrire la possibilità di visitare, con la guida esperta degli archeologi, una delle attrazioni più suggestive del Vastese, fruibile sia in ambiente sottomarino sia presso la battigia.

Dal 2020 le visite guidate sono organizzate in sinergia con il Consorzio di operatori commerciali e turistici "Vivere Vasto Marina" ed è possibile prenotare anche all'indirizzo