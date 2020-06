Matteo Salvini torna in Molise e in Abruzzo. Il leader della Lega domani, venerdì 26 giugno sarà prima a Termoli, alle 15.30 al Sottovento e poi alle 17.30 si sposterà al bar-pasticceria 'La Vastese' in via Ciccarone a Vasto.

Salvini incontrerà amministratori e simpatizzanti.