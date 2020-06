Ottenuto cofinanziamento di 180 mila euro per tre interventi: scuole di via Ripalta, Sant'Antonio e uffici comunali

Ancora un colpo messo a segno dall’Amministrazione comunale nell’intercettare i finanziamenti per la realizzazione di interventi di progettazione per il miglioramento dell’edilizia pubblica e scolastica. In particolare il cofinanziamento ottenuto per 180mila euro riguarderà la scuola elementare via Ripalta, scuola elementare e materna S. Antonio e gli uffici tecnici di piazza San Vitale.

“Riteniamo di aver caratterizzato in questi anni la nostra azione amministrativa – sottolinea il sindaco Tiziana Magnacca – lasciando il segno in nuove opere di edilizia scolastica e degli edifici comunali operando per renderli sicuri e nell’efficientamento energetico nel rispetto dell’ambiente oltre a generare economie nei consumi”.

Si tratta di un cofinanziamento nell’ambito della progettazione triennale delle opere pubbliche destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. “All’inizio di questa settimana – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Travaglini – abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale con la quale sono state individuate le progettazioni ammesse a cofinanziamento per l’anno 2020 collocate in idonea e utile posizione”.