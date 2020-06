Da oggi riaprono i musei di palazzo D'Avalos a Vasto

Dopo i mesi di chiusura forzata da oggi, sabato 27 giugno, i Musei di palazzo D'Avalos potranno accogliere di nuovo i visitatori.

In linea con le misure di prevenzione per l'emergenza Covid-19, per garantire l'ingresso e la visita, sarà necessario rispettare le regole di comportamento ormai consolidate: rilevamento della temperatura, uso della mascherina, igienizzazione di mani e guanti, rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Per evitare assembramenti sono previsti inoltre percorsi d’ingresso e di uscita differenziati, con una presenza di massimo 70 visitatori contemporaneamente. In caso di affluenza consistente il personale provvederà a contingentare gli ingressi. La visita dura un’ora ed è consigliata la prenotazione telefonica.

Ancora per pochi giorni è visitabile la mostra dedicata ai Pittori Vastesi dell’Ottocento e del Novecento, allestita nel Quarto della Marchesa, la cui programmazione è stata bruscamente interrotta dal lockdown, ma fervono già i preparativi per nuove e importanti esposizioni in estate e in autunno.

Gli orari in vigore sono fino al 30 giugno sabato, domenica e martedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 22.00. Dal 1 luglio scatta l’orario estivo valido fino al 31 agosto con apertura tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 24.00.

Info: Musei Civici di Palazzo d’Avalos, p.zza Lucio Valerio Pudente 5 Vasto tel. 334.3407240 e 0873.367773 (in orario di apertura), palazzodavalos@archeologia.it www.museipalazzodavalos.it, Facebook: Palazzo d'Avalos - Meraviglia d'Abruzzo