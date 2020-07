Danilo Rea, Biagio Izzo e il rapper Luchè i protagonisti dell’estate sansalvese

Danilo Rea, Biagio Izzo e il rapper Luchè: sono questi i nomi degli artisti protagonisti della prossima stagione estiva, annunciati ufficialmente dall'associazione culturale "Senza Resa", organizzatori del nuovo format "R...estate a San Salvo" insieme all'amministrazione comunale. Ai tre concerti si aggiunge anche l' Rds Play on Tour, che farà tappa in città, per il secondo anno consecutivo, il 26 luglio. Quattro iniziative coordinate dalla direzione artistica di Antonio Cane insieme ad Antonio Renzone, pianificati nel pieno rispetto dei protocolli con formule di spettacolo rimodulate sulla base delle nuove misure che interessano tutto il comparto delle manifestazioni pubbliche. L'11 agosto in piazza San Vitale si esibirà Danilo Rea, tra i migliori pianisti italiani in ambito jazz. I posti a sedere al concerto saranno 250 nel pieno rispetto del distanziamento imposto dalla normativa vigente. Si passa poi al comico Biagio Izzo il 12 agosto allo stadio comunale di San Salvo Marina. In questo caso i posti a sedere per lo show saranno 936. Volto noto di divertenti pellicole cinematografiche come "In questo mondo di ladri" di Carlo Vanzina o "Cose da pazzi" di Vincenzo Salemme, ma anche "Matrimonio alle Bahamas" di Massimo Boldi, Izzo è attualmente impegnato nella trasmissione di Rai 2 "Made in Sud". L'ultimo appuntamento sarà dedicato ai più giovani il 13 agosto, sempre allo stadio comunale di San Salvo Marina, con il concerto del rapper di origini partenopee Luchè. Quattro album da solista all'attivo e collaborazioni con Marracash, Clementino, Sfera Ebbasta, Achille Lauro e Guè Pequeno. Anche in questo caso i posti a sedere saranno 936. I biglietti per i tre concerti di agosto sono acquistabili da oggi 1 luglio sul circuito CiaoTicket e avranno il costo di 25 euro per Danilo Rea e 20 euro per Biagio Izzo e Luchè. "“Dopo i mesi in lockdown", spiega Antonio Cane, "abbiamo tutti sentito ancor più forte la voglia di socialità. Per questo abbiamo ritenuto necessario proporre un programma sia per dare un segnale di ripresa e di vivacità culturale del nostro territorio, sia per accogliere anche le tante istanze del pubblico che ci ha più volte manifestato la volontà di partecipare alle nostre iniziative". Presenti alla presentazione il sindaco Tiziana Magnacca e l'assessore al turismo Tonino Marcello, "Appena si è intravista la possibilità di svolgere eventi in presenza, abbiamo raccolto l’ardua sfida e sostenuto l'associazione "Senza Resa" nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza vigenti, in attesa di presentare il cartellone estivo comunale", affermano.