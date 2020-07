Finalmente una bella notizia...

“Un osservatore neutrale”, così volli definirmi il 13 giugno 2017 in occasione della pubblicazione su questo stesso sito del mio “Dopo la tornata elettorale” (leggi) .

Fra gli altri suggerimenti/inviti che con sommessa propositività indirizzavo alla neonata Giunta Comunale, avevo indicato anche gli indispensabili lavori per rimettere in ordine quello che, secondo me, dovrebbe essere il biglietto da visita di una città che crede nell’insostituibile e primario compito della cultura in ogni consesso sociale.

Mi riferivo al Centro Culturale Aldo Moro, la cui vista dall’esterno denunciava uno stato di deplorevole degrado (abbandono?), ancor più stridente dopo l’apprezzabile intervento effettuato per la sistemazione del contesto esterno, che il Centro condivide con il contiguo ‘totem cittadino’, cioè quel Teatro che è la più grande ‘incompiuta’ fra le tantissime incompiute sansalvesi.

Sono passati esattamente tre anni e, con una certa sorpresa, posso dire che finalmente, tornato a San Salvo appena le restrizioni anti Covid19 me lo hanno permesso, ho con vero piacere preso atto del maquillage di quell’immobile... maquillage che evidentemente non è ancora terminato, se si guarda allo stato della scala esterna di sicurezza.

Bene! Qualcosa s’è mosso (come da me desiderato) e spero davvero che sia solo l’inizio... nel senso che oltre al make-up edile, la rinascita del Centro riguardi anche la sua piena e continuativa operatività, nonché lo sfruttamento di tutta la sua ampia struttura, dalla biblioteca alla sala convegni, dal teatro alla sala espositiva...

Confido perciò di poter diventare presto ‘cliente’ abituale del Centro, per partecipare a ogni attività che mi auguro verrà proposta alla cittadinanza (e non solo) per il rilancio finalizzato ad assegnare definitivamente a questo patrimonio pubblico il ruolo di principale protagonista, contenitore e motore della promozione culturale cittadina.

Concludo con l’augurio di poter presto ritornare a esprimere il mio plauso anche in conseguenza di ogni ulteriore nuovo intervento in città, che sarà realizzato per eliminare guasti e inefficienze che ho già segnalato e che continuerò a segnalare attraverso questa mia rubrica, nata e gestita con il preciso e unico intento di offrire propositiva collaborazione a chi è stato chiamato ad amministrare questa città.