Il Prodotto Topico inizia questa sera a San Salvo Marina: 60 Produttori e oltre 70 specialità

Parte oggi la stagione del Prodotto Topico, il lungo mare di San Salvo Marina sarà teatro per 4 giorni della kermesse gastronomica. 60 Produttori con oltre 70 specialità diverse vi attendono per proporre un viaggio nei sapori della tradizione nazionale ed internazionale. Tutto si svolgerà stando alle regolamentazioni imposte dal decreto anti- Covid. Oltre il solito orario serale, novità di quest'anno, sarà la possibilità di usufruire anche a pranzo per le giornate di domani e dopodomani. Buon appetito a tutti!