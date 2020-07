Borgo marsicano di Sante Marie diventa "città tartufo"

Nuovo e importante riconoscimento per il Comune di Sante Marie che entra a far parte dell'associazione nazionale Città del tartufo che, attiva fin dall'inizio degli anni Novanta, vanta più di cinquanta comuni iscritti. Una realtà nazionale e che proietta il borgo marsicano all'interno di una dimensione esclusivista e prestigiosa. La storia associativa rivela come le ‘Città' siano riuscite a sintetizzare tre vocazioni, inizialmente differenziate: produzione del tartufo, commercializzazione e promozione turistica a esso collegata, rendendo sinergico lo sviluppo del territorio e consolidando un rapporto di qualità con il consumatore. Il borgo marsicano, dunque, segue la scia virtuosa di realtà come Alba (considerata la patria del tartufo), Norcia, Gubbio o Città di Castello.

"Non posso esprimere altro che profonda soddisfazione per questo risultato ottenuto dal nostro Comune", dichiara il sindaco Lorenzo Berardinetti, "Essere entrati a far parte di un'associazione così esclusiva e prestigiosa darà ulteriore slancio promozionale al nostro territorio. In una fase storica come quella che stiamo vivendo, puntare sulle nostre eccellenze è la scelta migliore per valorizzare il paese e le attività in esso presenti".