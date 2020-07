La risposta delle liste popolari di San Salvo: centrosinistra inconsistente

Le elezioni amministrative si avvicinano e il centrosinistra, consapevole di non essere attrattivo, di essere inconsistente e di suscitare scarso o nullo interesse tra i cittadini, oltre a essere ancora bruciato dalla sconfitta pesante e cocente del 2017, cerca di rifarsi la faccia.

L’Amministrazione comunale sta operando in piena trasparenza, efficienza e determinazione. Ancor di più oggi in piena emergenza sanitaria per far ripartire la Città. Di contro c’è un’opposizione assente nella vita della città, senza proposte e includente nell’azione che non ama San Salvo e lo dimostra con la sua manifesta incapacità.

In periodo di pandemia da coronavirus l’Amministrazione comunale si è impegnata nel dar vita a ogni iniziativa per ridare speranza, futuro e vicinanza ai cittadini: dai centri estivi per aiutare le famiglie alla riorganizzazione della riapertura delle scuole nel rispetto delle norme anti Covid richiesto dal ministro della Pubblica Istruzione, dal cartellone delle manifestazioni estive, che per primi abbiamo organizzato, a una serie di lavori per far ripartire l’economia in questo territorio.

Il Comune di San Salvo non si è mai fermato durante questa pandemia: nei prossimi giorni inaugureremo il nuovo polo scolastico, abbiamo consegnato le chiavi per l’appalto della scuola di via Verdi, si sta lavorando per la progettazione esecutiva di via Ripalta avendo ottenuto un cospicuo finanziamento e ci sono progetti per lavori pubblici per 7 milioni di euro

Siamo sinceramente dispiaciuti per questa povera minoranza che si deve appendere alla mancata convocazione di una commissione per attaccare l’Amministrazione comunale.

E’ la dimostrazione che invece di fare proposte per aiutare a ripartire San Salvo dopo il lockdown ritiene che le sorti della città siano legate alla convocazione di una commissione, tra l’altro facoltativa, e non vincolante e che spesso e volentieri li ha visti assente come nel resto della vita ordinaria tanto in Comune quanto in Città.

Se è questa l’immagine di alternativa al centrodestra che propone il centrosinistra allora non resta di che preoccuparsi per le sorti di San Salvo.

L’Amministrazione a testa bassa e con grande senso di umiltà continuerà a lavorare e a rispondere alle esigenze dei cittadini con un consuntivo che non solo dimostra di come sia stata in grado di gestire il Comune ma soprattutto che anche quest’anno si è riusciti a governare il bene comune e le risorse dei cittadini senza alcun aumento della tassazione.

La nostra è l’amministrazione del fare. Cerchiamo insieme di superare un momento così difficile ed epocale.