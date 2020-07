Segnalazioni, puzza di metano in tutta la città

Sono giunte alla nostra redazione diverse segnalazioni di cittadini che hanno avvertito un forte odore di metano in diversi punti della città nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio.

Per la verità noi stessi abbiamo constatato in zona dello Stadio Davide Bucci e anche in zona 167, un odore molto forte di gas metano.

I cittadini invitano le autorità preposte a intervenire e chiarire quanto avvenuto ieri pomeriggio.