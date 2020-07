Uffici Sasi, dalla prossima settimana aperti anche il mercoledì

Alle giornate di martedì e giovedì attualmente a disposizione degli utenti Sasi di San Salvo per accedere negli uffici di via Monte Grappa n. 1, dalla prossima si aggiungerà l’apertura dello sportello anche nel pomeriggio di mercoledì.

Con questa modifica ll'ufficio Sasi di San Salvo osserverà i seguenti orari di apertura:

ore 9.00 - 12.00 (martedì e giovedì)

ore 14.30 - 16.00 (martedì, mercoledì e giovedì)

“E’ una prima seppur parziale risposta alle richieste dei cittadini di avere maggiore tempo a disposizione per recarsi negli uffici della Sasi della nostra Città” commenta il sindaco Tiziana Magnacca. “Siamo in attesa – aggiunge – dell’ampliamento degli orari già a partire dalla fine di quest’estate”.