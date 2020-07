Scopriamo l'Abruzzo: il lago di Bomba

Situato nella valle del Sangro, a circa 30 chilometri dalla costa, il Lago di Bomba ha una conformazione allungata di circa 7 km., una larghezza di 1,5 km. e raggiunge i 36 m. di profondità. Il bacino è stato ottenuto sbarrando il fiume Sangro, con una diga in terra battuta, la prima a essere realizzata con questa tecnica in Europa (1962). L'habitat del lago consente la presenza di diverse specie di pesci e l'ambiente circostante è ricco di vegetazione. Nel lago vivono: cavedani, carassi, carpe, persici reali, tinche, anguille, trote. Nei pressi delle sue sponde vi sono villaggi turistici, strutture sportive e ricreative, camping, ristoranti e pizzerie. È una meta ideale per gli amanti del windsurf e della pesca sportiva. Il lago è navigabile; grazie alla presenza di varie associazioni sportive è possibile esercitarsi con la canoa, il windsurf, lo sci nautico e possono essere noleggiati pedalò per una tranquilla traversata del lago. Molto pittoreschi i paesi circostanti: sul versante meridionale, Bomba, antico centro arroccato sulle pendici di Monte Pallano (sulla cui vetta si trova un importante sito archeologico con maestose mura megalitiche, facile da raggiungere e visitare); Colledimezzo, un affascinante borgo arroccato sul colle Castellano, in posizione panoramica, a dominare il lago sottostante; Pietraferrazzana, un ancor più pittoresco grumo di case raccolte sotto una vertiginosa rupe; infine Villa Santa Maria, raccolta ai piedi della immane lama rocciosa che la domina. Sul versante settentrionale vi è Pennadomo, che da un punto di vista paesaggistico è un borgo incantevole, aggrappato alla base di una imponente torre di roccia scura, con la veduta della valle e del lago a fargli da sfondo.