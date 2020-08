Mountan Bike abruzzese: si avvicina il momento della ripartenza

Il grande lavoro della Vastese Inn Bike continua senza sosta per infiocchettare nel migliore dei modi la ripresa della mountain bike in Abruzzo che avrà il suo giorno clou domenica 9 agosto con la riproposizione del Trofeo Accademia della Ventricina, rinviato il 22 marzo scorso a causa dell’emergenza Covid-19.

Una manifestazione nata da una volontà tipicamente scernese che ha saputo farsi apprezzare nel panorama della mountain bike regionale ed extra-regionale (che ha portato alla nascita del circuito Sulle Orme dei Sanniti), nell’intento di crescere e di confermarsi ad ottimi livelli già espressi nelle scorse edizioni. ma senza sottovalutare.

I bikers, i familiari e gli accompagnatori dovranno rispettare scrupolosamente le normative anti-contagio messe in atto dall'associazione che gestisce il Bike Park di Scerni dentro l’Istituto Agrario Cosimo Ridolfi (sede del ritrovo alle 8:00 e della partenza alle 9:30).

Le fasi di partenza saranno gestite da uno staff di esperti della mountain bike abruzzese che terrà conto sia del campionato regionale FCI Abruzzo che delle provenienze fuori regione, le cui decisioni non sono sindacabili.

Le partenze saranno scaglionate per categoria e a fine gara, su percorsi prestabiliti, si dovrà ritirare il pasto nella modalità “prendi e vai” senza creare assembramenti.

PROCEDURA PER LE ISCRIZIONI

Per chi è tesserato FCI, è obbligatorio iscriversi mediante il fattore K con (Id Gara 152689). Per i team abbonati ad altri enti della consulta, i presidenti o delegati devono mandare l'elenco dei corridori evidenziando le generalità, la data di nascita, la categoria di appartenenza, il numero di tessera e dichiarare che tutti i corridori nell'elenco sono in possesso di certificato medico sportivo per agonisti.

Inviare il tutto all’indirizzo mail mtbsannita@gmail.com . La quota di iscrizione è di 20 euro e i pagamenti devono pervenire tassativamente entro e non oltre il 6 agosto a mezzo bonifico al seguente IBAN: IT 93G089687787 00000 80142873.

Senza il riscontro del pagamento, pur avendo fatto l’iscrizione, non sarà possibile partecipare.

Intestazione: ASD Sulle Orme dei Sanniti