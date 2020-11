L'Abruzzo in cucina: Cazzariell e fasciul

Come molti dei piatti abruzzesi, anche i Cazzariell e Fasciul sono un piatto della tradizione povera, ma ricco in sapore e gusto. Dall’aspetto simili a degli gnocchetti, a differenza di questi i cazzariell sono impiegati per piatti in brodo, accompagnati da legumi. Tipici della zona di Roccaraso e Castel di Sangro, sono molto semplici da fare.

Ingredienti per i Cazzariell:

200 g di farina 00

100 ml di acqua

1 pizzico di sale

Ingredienti per il condimento:

300 g di fagioli borlotti cotti

2 cucchiai di passata di pomodoro

8 mestoli di brodo vegetale

1 spicchio d’aglio

2 cucchiai di olio

rosmarino q.b.

Preparazione dei Cazzariell e Fasciul:

Creare una fontana con la farina setacciata, aggiungere un pizzico di sale e versare l’acqua poco un po' alla volta impastando mano a mano fino a quando non si otterrà un impasto compatto e omogeneo. Quando è pronto l’impasto, tagliare tanti pezzetti piccoli e lavorarli formando dei bastoncini di 5 millimetri di diametro, dopodiché tagliate ogni bastoncino in pezzi sempre da 5 millimetri. Mentre preparate il condimento potrete lasciare i cazzariell sopra uno strofinaccio infarinato.

Per il condimento dei Cazzariell e Fasciul utilizzare una pentola ampia con i bordi alti. Mettere a scaldare l’olio con l’aglio, unire la passata di pomodoro e i fagioli già cotti. Profumare con del rosmarino e aggiungere il brodo. Cuocere per circa 10 minuti mescolando ogni tanto. In un’altra pentola capiente mettere a bollire in acqua salata i cazzariell che, appena saliti in superficie, potranno essere scolati e trasferiti nel sugo di fagioli.