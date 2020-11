Ieri in Abruzzo 527 ricoveri per Covid. Mai così tanti

Record di ricoveri per coronavirus in Abruzzo. I numeri di questi giorni superano quelli registrati nella prima fase della pandemia, quando però non c'era ancora il Covid Hospital di Pescara, che dispone di oltre cento posti letto.

Sono in tutto 527 (+17 rispetto a ieri) le persone ricoverate in ospedale. Erano 413 una settimana fa e 263 due settimane fa: nel giro di 15 giorni il dato è raddoppiato. Gli attualmente positivi al virus, d'altronde, aumentano rapidamente. Ieri erano 8.896 (+315 rispetto all'altroieri).

In particolare, del totale dei pazienti ricoverati in ospedale, 484 (+16) sono in terapia non intensiva e 43 (+1) in terapia intensiva. Gli altri 8.369 attualmente positivi sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 4.445 (+105).