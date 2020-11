Oggi è scomparso Nicola Esposito. Fu tra i primi a organizzare sindacalmente i lavoratori della SIV

Oggi è morto un compagno e un amico, Nicola Esposito, di Cupello.

Conobbi Nicola nei primi anni 80, io ero segretario del PSI di S. Salvo e Nicola mi contatto' perché gli dessi una mano ad aprire e organizzare una sezione socialista a Cupello. Lui, dipendente SIV, fu tra i primi ad organizzare sindacalmente i lavoratori, costituendo il primo nucleo della UIL. Facemmo tantissime riunioni preparatorie (a casa sua, ovviamente) ed ebbi modo di conoscere altri compagni, che fino a quel momento operavano (praticamente) quasi in clandestinità. Ricordo, tra gli altri, Alfonso Massi e Giovanni Paladino (anche lui scomparso). Non avevo molto tempo da dedicare a questo impegno, ma conoscendoli trovai tanto è tale entusiasmo che mi fu impossibile tirarmi indietro. Nicola era una persona mite ed empatica, quanto determinato a raggiungere l'obiettivo di costituire una presenza socialista organizzata a Cupello, laddove la vita politica era praticamente egemonizzata da comunisti e democristiani. Con molte difficoltà, riuscimmo nell'intento e la sezione socialista venne finalmente è formalmente costituita, e Nicola -com'era nell'ordine naturale delle cose- ne fu il primo segretario-. Anche in seguito continuai a frequentarli con assiduità, perché l'entusiasmo con il quale tutti vivevano quell'esperienza era contagioso. Anche dopo la scomparsa del PSI, in seguito alla vicenda di mani pulite, restai in contatto con Nicola, che nel frattempo aveva lasciato il lavoro, in quanto pensionato, e dedicò il suo tempo, col medesimo entusiasmo di sempre, a svolgere attività di volontariato, che continuò ininterrottamente anche da ultraottantenne (la generosità non conosce limiti anagrafici). In questi ultimi due anni, venne diverse volte a trovarmi in Masseria, insieme all'amata e inseparabile figlia, alla sorella e al cognato Nicola Lalla. Furono giorni piacevoli, così come piacevole fu ripercorrere con la memoria, e immancabile nostalgia, gli anni dell'impegno politico nel PSI.

Apprendere la notizia della sua scomparsa, mi ha rattristato molto, e voglio esprimere qui il senso più profondo del mio cordoglio alla figlia, alla sorella e al cognato Nicola.

Che la Terra ti sia lieve, amico e compagno.