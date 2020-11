Di Stefano e Pagano: “Dal macro al micro nella vita di un territorio”

Oggi pomeriggio, 29 novembre alle ore 17, Angelo Mario Pagano e Orazio Di Stefano presentano il loro libro: “Dal macro al micro nella vita di un territorio. Azioni sociali dopo la pandemia,” D’Annunzio edizioni, con la piattaforma Zoom, con l’introduzione di Franco Sacchetti e la moderazione di Angela Stanisci.

Per partecipare cliccare sul seguente link:

https://zoom.us/j/95748719342?pwd=ZXVJcXY5Qm9NNHp6aitmSGFLZGpNdz09

Ulteriori dettagli - Meeting ID: 957 4871 9342 Passcode: 231768

Orazio Di Stefano e Angelo Mario Pagano sono esperti della filiera corta e dei tanti produttori del territorio, della cultura sana del cibo, della condivisione di esperienze in fattoria. Vogliono mettere in evidenza l'importanza della qualità di ciò che si porta a tavola, dalla terra al piatto, dove si incontra lavoro, fragilità, educazione e cibo.

“È facile e possibile fin da subito abbandonare il consumo di carni e derivati e di frutta ed ortaggi prodotti in modo intensivo, per passare ad “adozioni” di animali e coltivazioni trasparenti e naturali prodotti nel nostro territorio. Ciò consentirebbe anzitutto il recupero di tantissimi terreni abbandonati, che per secoli sono stati il sostentamento dei nostri avi, ma anche di riavvicinare le nuove generazioni alla natura ed alla agricoltura, evitando la scomparsa di diffusissime tradizioni antropologiche della cultura contadina”