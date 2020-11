Per “Scrittori a scuola”, Silvia Ballestra e il linguaggio degli stereotipi di genere

Un digital-talk d'eccezione quello previsto dalle ore 9:00 di martedì 1 dicembre all'Istituto Mattioli D'Acquisto di San Salvo con Silvia Ballestra, candidata al premio Strega 2020 col suo ultimo romanzo “.

La scrittrice marchigiana dialogherà con le studentesse e gli studenti, partendo dal suo libro ”Contro le donne nei secoli dei secoli”, di come sia cambiato, in peggio, il linguaggio degli stereotipi di genere dalla TV ai social media, che sfocia oggi sempre più spesso in violenza verbale, morale e fisica culturalmente tollerata e ostentata.

Con l'occasione saranno presentati i risultati del sondaggio sulla violenza e gli stereotipi di genere proposto di recente a studenti e famiglie da due classi dell'Istituto Tecnico Economico.