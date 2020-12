Si alle luci, addobbi e alberi di Natale: la ProLoco lancia “ illuminiamo l’Italia”

La Unpli ( Unione Nazionale delle Pro Loco Italia) ha lanciato l'iniziativa " illuminiamo l' Italia" per dare vita ai borghi nel periodo natalizio.

La ProLoco San Salvo ha raccolto l'invito e lo propone alla cittadinanza rilanciando anche un contest fotografico sui social.

"Un Natale pieno di speranza,illuminiamo insieme la nostra Città Condividi con noi le tue foto Prolocosansalvo@gmail.com "

inoltre dalla sede locale, che abbiamo contattato, ci dice il Presidente Nicolino Carrisi tramite il Segretario Maria Sabatini : " La Pro Loco San Salvo insieme ad altre Pro Loco del Vastese tra cui la Pro Loco di Contea di Monteodorisio, ha raccolto e fatto loro l'iniziativa della Unpli, Pro Loco d'Italia, 'Illuminiamo l'Italia' che ha sia lo scopo di dare luce ad ogni borgo, paese e città, sia lo scopo sociale di rappresentare un motivo di speranza per guardare al futuro in questo complicato periodo. Per aderire basta che ogni cittadino con gli addobbi di Natale illumini il proprio balcone, la propria casa.