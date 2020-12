Caritas Gerico all’interno dello stabilimento Denso per raccolta alimentare fino al 9 dicembre

All’interno dello stabilimento Denso di San Salvo si è avviata una raccolta alimentare gestita dalla Caritas Gerico. In questo particolare momento storico, purtroppo, è sempre maggiore il numero delle famiglie sansalvesi in stato di bisogno ed indigenza economica.

La raccolta è iniziata il primo dicembre e continuerà fino al terzo turno del giorno 9. Sono collocati presso l’ingresso principale degli scatoloni dove riporre in maniera selezionata i vari generi alimentari ( pasta, scatolame, dolciumi, ecc.) e anche generi per l’ igiene personale e della casa.

Ringrazio la Denso per il supporto logistico e per la sua grande disponibilità a sposare questo mio progetto, con la speranza che da questa piccola iniziativa possa nascere qualcosa di più grande per il nostro territorio.