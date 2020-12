L'Abruzzo in cucina: I celli ripieni

I celli ripieni, chiamati anche "cillarichijene" in dialetto, sono le ciambelline ripiene di marmellata d'uva tipiche del periodo natalizio.

Vediamo come prepararli in queste giornate uggiose in vista dell'8 dicembre e poi del Natale.

Ingredienti:

500 g di farina 00

140 ml di olio extravergine di oliva

140 ml di vino bianco (secco)

2 o 3 cucchiai di zucchero

Un pizzico di sale

400 g di marmellata d'uva nera (la scrucchiata)

100 gr di mandorle tritate

Buccia di 1 limone

mosto cotto q.b.

cannella in polvere q.b.

caffè ristretto q.b.

Su una spianatoia versare a fontana la farina, fare un buco al cento e versare l’olio e il vino tiepido è stato sciolto qualche cucchiaio di zucchero e il pizzico di sale. Bisogna ottenere un impasto compatto, poco più morbido di quello che si ottiene con la pasta fatta in casa.

Avvolgere l’impasto ottenuto in un canovaccio e lasciarlo riposare per circa mezz’ora.

Intanto preparare il ripieno. Far tostare le mandorle in forno o in padella e tritarle, aggiungerle alla marmellata, alla buccia grattuggiata del limone, al mosto cotto, alla cannella e al caffè.

Fare delle sfoglie con l'impasto che era stato precedentemente messo a riposo. Depositare su ogni striscia 1 cucchiaino dell’impasto e chiudere la sfoglia a metà schiacciando bene i bordi (se necessario inumidendo con poca acqua) e con l’apposita rotella rifinire bene i bordi in modo da ottenere una lunga mezzaluna. Unire le estremità a formare tanti grandi tortelli.



Infornare a 180°-190°C per circa 15-20 minuti, finché la superficie sarà leggermente dorata. Attenzione, non devono colorarsi troppo. Appena sfornati capovolgete i biscotti in un piatto in cui avrete sistemato dello zucchero semolato.